Aranżacja salonu



Salon w każdym nowoczesnym domu spełnia różnorakie funkcje- jest to miejsce, w którym przyjmujemy gości, spędzamy wolny czas relaksując się, spożywamy posiłki, pracujemy, pijemy kawę. Właśnie dlatego jego odpowiednia aranżacja jest sprawą kluczową i musi zostać przeprowadzona z głową.

Współcześnie obszar salonu wchodzi zazwyczaj w skład otwartej strefy dziennej, łącząc się płynnie z jadalnią i kuchnią. Takie rozplanowanie przestrzeni pozwala na osiągnięcia wrażenia przestronności, a komunikacja pomiędzy poszczególnymi obszarami staje się łatwiejsza. Poszczególne strefy należy jednak od siebie w wizualny sposób oddzielić- właśnie tutaj ogromną role odgrywają meble oraz ścianki działowe.

Urządzając salon stajemy przed wieloma decyzjami- wybrać należy kolor ścian, materiały wykończeniowe, rodzaj i ilość mebli, dodatków i dekoracji, a także sposobu, w jaki wszystkie elementy wyposażenia rozlokujemy. Wszystko zależy od rozmiarów naszego budżetu, wielkości obszaru przeznaczonego na salon oraz naszej wyobraźni. Dla wielu proces aranżacji salonu wydawać może się zbyt przytłaczający- wtedy najlepiej jest zwrócić się o pomoc do profesjonalisty. Projektanci i dekoratorzy wnętrz służą ekspercką wiedzą na temat aranżacji wnętrz, doboru kolorów i materiałów. Posiadają także rozległe kontakty w branży, dzięki czemu często mogą pomóc nam odnaleźć tańsze elementy wyposażenia oraz te bardziej unikatowe.

Jeżeli jednak chcecie podjąć się samodzielnej aranżacji salonu, warto zapoznać się z najważniejszymi zasadami rządzącymi tym procesem. Należy także przeglądnąć katalogi z inspiracjami, aby odnaleźć najbardziej pasujący do naszego charakteru styl aranżacji wnętrz.

Jak zaaranżować salon?

Salon to centrum każdego domu- to właśnie tutaj domownicy spędzają wspólnie czas i to na tym obszarze przecinają się ich ścieżki. Urządzając salon należy przede wszystkim skupić się na potrzebach i przyzwyczajeniach domowników, co pozwoli nam dokładnie sprecyzować rolę, jaką salon ma w domu odgrywać. We współczesnych gospodarstwach domowych pomieszczenie to spełnia rolę pokoju gościnnego, wypoczynkowego i telewizyjnego. Większość z tych funkcji połączyć można na jednym zwartym obszarze. Jeżeli dysponujemy większym metrażem, warto je jednak wyodrębnić.

Gdy salon stanowi jeden z obszarów otwartej strefy dziennej, warto oddzielić go od jadalni i kuchni. Najlepiej dokonać tego przy pomocy mebli i dodatków. Zestaw wypoczynkowy ustawić można na pokaźnych rozmiarów dywanie, który wizualnie odznaczać będzie się od materiału wykorzystanego do pokrycia podłóg strefy dziennej. Meble w salonie najczęściej zwrócone są w stronę jego centralnego punktu- tym może być na przykład telewizor powieszony na ścianie lub ustawiony na szafce, bądź też kominek. Wtedy tył kanapy staje się elementem, który odgradza obszar salonu od pozostałej części strefy dziennej. Innym sposobem na wydzielenie funkcjonalnych obszarów salonu jest zagranie oświetleniem. W każdym pomieszczeniu najważniejsze jest światło ogólne, sufitowe, jednak w salonie świetnie sprawdzą się także lampy podłogowe czy też kinkiety do czytania.

Sposób aranżacji salonu w dużej mierze zależeć będzie od jego rozmiaru i kształtu. Przyjmuje się, że idealna wielkość tego pomieszczenia waha się w granicach od 25 do 40 metrów kwadratowych. W najdogodniejszej pozycji pod tym względem są ci, którzy znajdują się na etapie projektowania domu i mogą zawczasu zdecydować o wielkości salonu. Istotny jest także jego kształt. Najdogodniejszym jest kwadrat lub prostokąt do niego zbliżony. Dobrym rozwiązaniem jest także pomieszczenie na kształt litery L - pozwala ono wtedy na funkcjonalne rozlokowanie poszczególnych stref w salonie. Wnękę wykorzystać można na przykład na kącik do czytania lub domowe biuro.

Salon powinien zostać zlokalizowany w samym sercu strefy dziennej. W ciągu komunikacyjnym należy umieścić go za holem czy przedpokojem, ale przed jadalnią i kuchnią. Wtedy naturalnie stanie się centrum życia domowników. W domu kilkukondygnacyjnym najlepiej, aby salon znalazł się na parterze. Obok niego umieścić należy pomieszczenie przeznaczone na toaletę. Obszar salonu powinien mieć dostęp do wielkoformatowych okien, a najlepiej drzwi prowadzących na taras. Ten jest przecież przedłużeniem salonu o ciepłych porach roku.

W jakim stylu zaaranżować salon?

Wybór stylu aranżacji znacznie ułatwi urządzanie salonu. Wiedząc, jaki będzie w tym wnętrzu motyw przewodni, możemy z pełną świadomością dobrać do niego materiały wykończeniowe, kolory, meble i dodatki. Nie wiecie, jak znaleźć najlepszy styl aranżacji odpowiedni do Waszych salonów? homify służy tutaj pomocą. Zgromadziliśmy dla Was tysiące zdjęć zrealizowanych już projektów salonów, za które odpowiedzialni są projektanci i dekoratorzy wnętrz z całego świata. Kliknijcie na zakładkę pomieszczenia u góry strony, a następnie wybierzcie pod zakładkę salon po lewej stronie. Możecie wtedy przeglądać wszystkie fotografie, lub tez podzielić je ze względu na styl lub też na kraj pochodzenia autorów projektów czy realizacji. Możecie się wtedy przekonać, jak wiele stylów aranżacyjnych macie do dyspozycji- od nowoczesnego, poprzez śródziemnomorski, aż po rustykalny. Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Jak dobrać meble do salonu?

Najważniejszym elementem procesu aranżacji każdego salonu jest dla wielu z nas wybór mebli. To właśnie one najczęściej nadają ton temu pomieszczeniu i decydują o jego charakterze. Meble powinny wpisywać się w estetykę wnętrze, jego kolorystkę, ale także muszą odznaczać się dużą dozą funkcjonalności. Lepiej jest postawić na produkty dobrej jakości, nieco droższe, niż inwestować w te tańsze, które będzie trzeba wymienić po krótkim okresie czasu.

Większość z nas kupuje meble wypoczynkowe w komplecie, kierując się zdjęciami oglądanymi w katalogach marketów budowlanych lub producentów mebli. Jest to podejście łatwe i wygodne, jednak osiągnięty rezultat wydaje się być sztywny i konwencjonalny. O wiele ciekawszy efekt końcowy osiągnąć można przełamując konwencje i wybierając meble pozornie niedopasowane. Kanapa nie zawsze pasować musi do fotela- elementy te mogą różnić się nie tylko stylem, ale także materiałem i kolorem obicia.

Jasne meble do salonu to dobre rozwiązanie dla tych, lubujących się w rozwiązaniach klasycznych, którzy chcą mieć salon jasny i przestronny. Jasne meble będą się dobrze prezentować na tle nieco ciemniejszych ścian- gdy zarówno meble, jak i powierzchnie ścian są jasne, wnętrze może wydawać się zbyt monotonne. Ciemne meble z kolei to rozwiązanie nowoczesne, które najlepiej sprawdzi się w większych salonach. W pomieszczeniach o ograniczonym metrażu mogą one przytłaczać i czynić wnętrz przygnębiającym. Tak jak i w przypadku jasnych mebli, te ciemne świetnie kontrastować będą z jaśniejszymi ścianami.

Wybierając meble do salonu koniecznie trzeba zapoznać się z charakterystyką materiałów, z których te zostały wykonane. To właśnie one decydować będą o trwałości i odporności naszych mebli. Materiał na obicia powinien być łatwy w pielęgnacji i czyszczeniu- niejednokrotnie zdarzy się, że wyleje się na niego odrobina kawy czy czerwonego wina. Nie mniej ważny jest charakter mebli towarzyszących- szafki pod telewizor, regały na książki czy stolika kawowego.