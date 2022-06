Jednym z najpopularniejszych elementów małej architektury ogrodowej są altany ogrodowe. Te niewielkie domki zapewniają nam schronienie nie tylko przed słońcem, ale i przed deszczem czy wiatrem. Mają zastosowanie praktyczne, ale także estetyczne, stanowiąc jedną z najważniejszych elementów dekoracyjnych każdego ogrodu.

Jaką altankę ogrodową wybrać?

Najpopularniejszym rodzajem altanek ogrodowych są te wykonane z drewna. Charakteryzują się one dużą dozą rustykalnego uroku i doskonale wpisują się w naturalny, pełen zieleni krajobraz ogrodu. Na rynku dostępne są zazwyczaj altanki z kilku rodzajów drewna- do najpowszechniejszych należą sosna lub świerk, ale także jodła, modrzew i dąb. Te ostatnie cechuje lepsza trwałość i wyższa jakość, ale także nieco wyższa cena. Altanki drewniane są nie tylko estetyczne pod względem wizualnym, ale także praktyczne, jeżeli chodzi o ich montaż i demontaż. Istotna przy ich pielęgnacji jest właściwa impregnacja drewna, która ochroni je przez działaniem pleśni, grzybów i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Inne rodzaje dostępnych na runku altanek to te murowane lub metalowe. Te pierwsze nadają się bardziej jako miejsce na narzędzia, a te drugie z kolei swoją estetyką wpisują się w ogród zaprojektowany raczej nowocześnie.

Altana – jakie są dostępne modele?

Poza rozróżnieniem altan ze względu na materiał, z którego zostały wykonane, odróżniamy je także ze względu na kształt oraz wielkość. Altanka nie powinna być elementem małej architektury, który dominuje ogród. Dlatego też im większy ogród, tym na większy domek ogrodowy możemy sobie pozwolić. Jeżeli chodzi o kształt, dostępnych jest kilka różnych modeli- te na planie czworokąta, te na planie koła lub wielokąta. Wszystko zależy od naszego gusty, potrzeb i powierzchni ogrodu. Altanki różnicuje się także na te otwarte, półotwarte i zamknięte. Te ostatnie są oczywiście najbardziej praktyczne, gwarantując niemal całkowita ochronę przed deszczem i zbyt intensywnym słońcem.

Domki ogrodowe – czy to najlepszy sposób na przechowywanie narzędzi?

Domki ogrodowe to rodzaje altanek, w których najczęściej przechowuje się narzędzia oraz składuje inne akcesoria ogrodowe. Choć pełnią one głownie funkcję praktyczną, to nie trzeba rezygnować z ich wysokiej estetyki. Domki ogrodowe na przechowywanie narzędzi są zazwyczaj niewielkie, wykonane z drewna i całkowicie zamykane. Dostępne są także domki metalowe lub z tworzywa sztucznego, ale cieszą się o wiele mniejsza popularnością, niż te drewniane. Takie domki ogrodowe można odpowiednio wyposażyć, dobierając do nich także praktyczne dodatki- takie jak miejsce na przechowywanie drewna, półki na narzędzia, elementy oświetlenia.